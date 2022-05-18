Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler'in başrollerinde olduğu Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümünde Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat’ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV Gülümse Kaderine 4. bölüm full, tek parça izle | Gülümse Kaderine son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV GÜLÜMSE KADERİNE 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yaren, Ayşegül’den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat’ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudret kızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaşır.

Eda ve Yaren’in beklenmedik misafiri ise bütün planlarını alt üst eder. Neval Kudret’in bir kızı olduğunu öğrenince adım adım Yaren’in izini sürmeye ve ona yaklaşmaya başlar. Kudret ise Yaren’in annesi Firuze ile ilgili çok büyük bir gerçeği öğrenecektir.

FOX TV GÜLÜMSE KADERİNE 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÜLÜMSE KADERİNE SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE