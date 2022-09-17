FOX TV İyilik 10. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube

FOX'un sevilen dizilerinden olan İyilik 10. bölümüyle yeni sezona kaldığı yerden devam ediyor. Damla şirkete adımını atar atmaz ilk fırsatta Murat’a yakınlaşmaya çalışır. Şoke eden olayların yaşandığı dizinin bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV İyilik 10. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube haberimizde...

Gül Erdoğan
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FOX TV İyilik 10. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube

Medyapım imzalı, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik dizisi 10. bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden çarpıcı olayların yaşandığı dizinin sezon finalini kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın İyilik 10. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube linki haberimizde...

FOX TV canlı yayın İyilik 10. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube

FOX TV İYİLİK 10. BÖLÜM YENİ SEZON FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK YENİ SEZON İZLE YOUTUBE

Damla şirkete adımını atar atmaz ilk fırsatta Murat’a yakınlaşmaya çalışır. Murat, Neslihan’la ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyince Damla yıkılır ve Murat’a Neslihan’ın sadece kendisinden intikam almak için onu zorla öptüğünü, gittikleri restoranın adresini ona Koray’ın verdiğini, Koray’la iş birliği içinde olan Neslihan’ın bunu sadece Damla’nın ikisini öpüşürken görmesi için yaptığın söyler ama Murat’ı ikna edemez.

FOX TV canlı yayın İyilik 10. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube

Bu sırada Neslihan, Murat’a yakın durarak onun güvenini kazanmaya çalışmaktadır ve bu yolla annesinin yargılandığı davanın düşmesini sağlayacak delilleri elde etmeyi amaçlamaktadır. Murat’ın şirketin elindeki en kıymetli arsasını sattığını öğrenen Neslihan Necati'yle iş birliği yapar. Neslihan’ın planı olduğunu anlatan Damla hemen Murat’ı durumdan haberdar eder. Neslihan’ın gerçek yüzünü sonunda Murat’a gösterebildiğini düşünen Damla’yı finalde büyük bir sürpriz beklemektedir.

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FOX TV canlı yayın İyilik 10. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube

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