Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan İyilik dizisinin 4. bölümünde annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray’ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir? Diziyi kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV İyilik 4. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

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Lansman gecesi Murat ve Damla’yı öpüşürlerken gören Neslihan’ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir…

Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray’ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir?

Pandora’nın kutusu açılmış olsa da içinden çıkmak üzere olan son bir “müjde” de vardır…

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