İyilik dizisi 7. bölümüyle 10 Haziran 2022 Cuma akşamı FOX TV izleyicisi karşısına çıktı. İyilik dizisinin yeni bölümünde Damla, Murat’ı elde edebilmek için Neslihan’ın teklifini kabul edip Murat’a ihanet edecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV İyilik 7. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV İYİLİK 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Koray’ın Neslihan’ı gerçeklerle yüzleştirmesi Neslihan’ın sigortalarını attırır. Murat’tan tamamen kurtulmaya karar veren Neslihan, onu çocuklarından ve holdingden uzaklaştırmak ve beş parasız bırakmak için Damla’ya bir anlaşma teklif eder. Damla, Murat’ı elde edebilmek için Neslihan’ın teklifini kabul edip Murat’a ihanet edecek midir?

Murat ise kendini sağlama almak için zaten hastanelik olan Şahika’dan tamamen kurtulma planlarına ve Sinan’ı da Neslihan ve Şahika’dan uzaklaştırıp kendi tarafına çekme planlarına başlar.

FOX TV İYİLİK 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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