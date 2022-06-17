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FOX TV İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

FOX'un sevilen dizilerinde İyilik 8. bölümüyle sezona ara verdi. Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika’nın yokluğunu fırsat bilen Murat’ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Şoke eden olayların yaşandığı dizinin bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube haberimizde...

FOX TV İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik dizisi 8. bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden çarpıcı olayların yaşandığı dizinin sezon finalini kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için  FOX TV  İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube linki haberimizde... 

FOX TV İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

FOX TV İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika’nın yokluğunu fırsat bilen Murat’ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan’dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur. Sinan’ın Murat’ın tarafına geçmesi, Şahika’nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir’in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat’ın çocukları ondan alması Neslihan’a üst üste darbe olur. Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla’dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

FOX TV İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE

FOX TV  İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

FOX TV İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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