Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik dizisi 8. bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden çarpıcı olayların yaşandığı dizinin sezon finalini kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için FOX TV İyilik 8. bölüm sezon finali full, tek parça izle | İyilik sezon finali Youtube linki haberimizde...

Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika’nın yokluğunu fırsat bilen Murat’ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan’dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur. Sinan’ın Murat’ın tarafına geçmesi, Şahika’nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir’in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat’ın çocukları ondan alması Neslihan’a üst üste darbe olur. Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla’dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

