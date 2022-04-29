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FOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle Youtube

FOX TV ekranlarının yeni dizisi İyilik ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi merak edenler ve izlemek isteyenler için FOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle Youtube

Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin… Dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV  İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle Youtube linki haberimizde... 

FOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle Youtube

FOX TV İYİLİK DİZİSİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken, bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olurlar.

FOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle Youtube

Kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden…

FOX TV İYİLİK 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

İYİLİK DİZİSİ 1.BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE LİNKİ

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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