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FOX TV İyilik dizisi 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen İyilik dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın İyilik 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV İyilik dizisi 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube

 Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik dizisinin 2. bölümünde Damla yavaş yavaş Neslihanların evine sızar, hayatlarına girer. O kadının kendi olduğunu gizleyerek Neslihan’ın gözünü Murat’ın hayatında başka bir kadın olabileceği konusunda açarak ikisinin arasını bozmaya çalışır. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV İyilik dizisi 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube haberimizde... 

FOX TV İyilik dizisi 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube

FOX TV  YAYIN İYİLİK 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İYİLİK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Damla’nın intiharının arkasından ona yardım etmek isteyen Neslihan, Damla’nın hemen bir psikiyatrist ile görüşmeye başlamasına aracı olur. Psikiyatrist seans sonrası Damla’nın bir süre yalnız bırakılmamasının iyi olacağını söyleyince, Neslihan Damla’yı toparlanana kadar kendi evlerinin bahçesindeki misafirhanede kalması için ikna eder.

FOX TV İyilik dizisi 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube

Neslihan ve Damla komşu olmuşlardır. Damla yavaş yavaş Neslihanların evine sızar, hayatlarına girer. O kadının kendi olduğunu gizleyerek Neslihan’ın gözünü Murat’ın hayatında başka bir kadın olabileceği konusunda açarak ikisinin arasını bozmaya çalışır.  Neslihan Murat’ın hayatında başka bir kadın olabileceğinden şüphelenmeye başlar ama o kadının Damla olduğunu farkında değildir.

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FOX TV İyilik dizisi 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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