Gold Film imzalı, ilk bölümü 29 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı, Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Kanunsuz Topraklar 13. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik..

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yavuz ölümle burun burunadır. Davut’un tetiği çekmesi an meselesidir. Teğmen Sezai, Davut’u vazgeçirmeye çalışsa da Davut kararlıdır. Gülfem, Behice ve Fikriye tarifsiz bir korku içinde Davut ve Yavuz’un akıbetini öğrenmeye çalışmaktadır. Gelen haberle üç kız kardeş soluğu karakolda alır. Ama burada Gülfem’i daha büyük bir şok beklemektedir.

Ortalığı yakıp yıkan bir Davut’la karşılaşır. Uzun zamandır içinde büyümekte olan şüpheler mühürlenmeye başlar. Gülfem, Davut’a hesap sorar. Daha bu kavganın ateşi sönmeden Ali Gelik girer devreye, Bahar ve Davut’un birlikte olduğunu ima eder. Ama Gülfem, gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır buna. Tüm bunlar yaşanırken Fatma Ana, evde üstünde Fransızca notlar yazan bir fotoğraf bulur. Nota göre Celal evi terk etmiştir.

Gülfem’e de Fatma Ana’ya gelen notun bir benzeri ulaşır. Bu notta Fikriye de Celal’le birlikte kaçtığını ve bir daha konağa dönmeyeceğini yazmaktadır. Herkes dehşet içindedir. Fransızlar ne maden mahallesinin ne de Paşazade Madencilik’in peşini bırakmıyordur ve durum anbean daha da vahim bir hâl alıyordur. Ve ne yazık ki ‘Memleket Meselesi’ yüzünden vatan bir evladını daha kaybedecektir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR 13. BÖLÜM CANLI İZLE

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