Gold Film imzalı, ilk bölümü 29 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı, başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi dün akşam final bölümüyle son kez seyirci karşısına çıktı. Dizinin heyecan dolu son bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz FOX TV Kanunsuz Topraklar 16. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar final izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 16 BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL İZLE YOUTUBE

Bazen en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafedir. Minik İpek’in hastalığı yüzünden çıktıkları Ankara yolculuğu Davut ve Gülfem’in yaralı aşkını iyileştirir… Çünkü aşkla çıkılmamış her yol yarım kalır… Ali Gelik’in çirkin oyunlarına, felaketlere, kavgalara, depremlere, fırtınalara rağmen nihayet evlenmeye karar verirler. Ve acılarla renklenmiş o kırmızı kurdele iki altın yüzüğün arasına bağlanır… Bu habere sevinenler de olur, karalar bağlayanlar da…

Ali Gelik, Mehveş ve Yavuz bu iki aşığı ayırmak için korkunç planlar yapar. Ama bu savaşı da kazanan Davut ve Gülfem olacaktır. Fikriye için, maden mahallesindeki yaşama ayak uydurmak günden güne zorlaşmaktadır. Ama her şeye kahramanca göğüs gerer Fikriye… Çünkü amaç mutlu olmaksa ıstırap çekmek şarttır. Ve gerçeklerin bir huyu vardır. Er ya da geç ortaya çıkarlar… Yavuz’la evlilik konusunda son derece yanlış bir seçim yapan Behice kocası hakkındaki bütün sırları öğrenecek ve ona hak ettiği cezayı verecektir…

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 16 BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL İZLE YOUTUBE