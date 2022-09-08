FOX TV Kusursuz Kiracı 3. bölüm full, tek parça izle | Tozlu Yaka son bölüm izle Youtube​​​​​​​

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kusursuz Kiracı dizisinin 3. bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Kusursuz Kiracı 3. bölüm full, tek parça izle | Tozlu Yaka son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN KUSURSUZ KİRACI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TOZLU YAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Leyla, Mona’nın polise gitmesini engeller. Cesedi ortadan kaldırıp bu korkunç olayı unutmaları gerektiği konusunda arkadaşını ikna eder.

Mona bir yandan aralarında güçlü bir çekimin filizlenmekte olduğu Yakup’un amcasını öldürmenin suçluluğuyla boğuşurken diğer yandan da Leyla ile birlikte kaybolan cesedin esrarını çözmeye çalışır.

Ancak cinayetin bir görgü tanıdığı vardır ve olaylar iki genç kadının planladığı gibi gelişmeyecektir. Mona aradığı sorulara cevap bulmak umuduyla Yakup tarafından davet edildiği bir partiye gider. Ancak orada onu hiç ummadığı tatsız bir sürpriz beklemektedir.

FOX TV CANLI YAYIN KUSURSUZ KİRACI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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