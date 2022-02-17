Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Mahkum dizisinin heyecan dolu yeni bölümünde, Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Mahkum 10. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV MAHKUM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Rafi’nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş’ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış’ın aleyhine akmaya başlar.

Fırat’a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat’a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?

Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?

FOX TV MAHKUM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE