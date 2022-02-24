Menemenspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmesinin ardından günler sonra alışverişte ortaya çıkan Ece Erken'in son paylaşımı dikkat çekti! "Sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri"İstanbulspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?BB Erzurumspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?Ümraniyespor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına soğuk baktı: Bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazımTakograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSüper Lig şampiyonuna fırsat doğdu, Trabzonsporlular dikkatle takip ediyor! Rusya yerine Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı!TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. FOX TV Mahkum 11. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube

FOX TV Mahkum 11. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube

FOX TV ekranlarında, perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizi Mahkum son bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Savaş’ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge’yi kurban etmeye hazırlandığını öğrendi. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizden FOX TV Mahkum 11. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV Mahkum 11. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube

Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı Mahkum dizisi son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat’ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Mahkum 11. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV MAHKUM 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Savaş’ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge’yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenir. Rafi’den gelen telefona cevap vermesiyle birlikte artık iş yapmaya hazırdır. Ancak Rafi’nin son ve büyük bir isteği olacaktır. İçlerinde ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebek vardır. Barış’ın bunu bulup, teslim etmesini ister. Köstebeği arayışa giren Barış, hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalır.

Yaptığı hesaplamalarla firar planının son aşamasına gelen Fırat, eylem için müfettişlerin geldiği sinema gecesini seçer. Her şey yolunda giderken yan koğuşlardan kulaklarına gelen isyan hazırlığı, tüm planlarını alt üst etmek üzeredir. Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat’ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

FOX TV MAHKUM 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT