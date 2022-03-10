MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Mahkum dizisi 10 Mart Perşembe akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin son bölümünde Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir? Mahkum'u izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Mahkum 13. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV MAHKUM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış’la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?

FOX TV MAHKUM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE