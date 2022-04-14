Mahkum 17. bölümüyle 14 Nisan Perşembe akşamı FOX TV izleyicisi karşısına çıktı. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır. Barış'ın işlediği cinayetler başına iş açacaktır. Bu kapsamda FOX TV Mahkum 17. bölüm full, tek parça izle| Mahkum son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

FOX TV MAHKUM 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış’ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat’a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat’ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge’nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…

MAHKUM 17. BÖLÜM İZLE

FOX TV MAHKUM 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE