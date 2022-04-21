Perşembe akşamlarına damga vuran dizi Mahkum 18. bölümüyle FOX TV izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin 18. bölümünde Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha’nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Mahkum 18. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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“Zaman var oldukça seni hatırlamaya devam edeceğim.”

Cemre’nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış’la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.

Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha’nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur. Cemre’nin ölümüyle birlikte Barış av, Fırat avcı olmuştur.

Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden hangisi galip çıkacaktır?

FOX TV MAHKUM 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE