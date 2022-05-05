Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Mahkum yeni bölümüyle 5 Mayıs Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi izlemek isteyenler FOX TV Mahkum 20. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine haberimizden ulaşabilir...

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Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit’in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge’nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf’a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?

FOX TV MAHKUM 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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