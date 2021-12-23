FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Fırat, suçunu kabullendiği anda Cemre’nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde kendini bulur. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Mahkum 3. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV MAHKUM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre’nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir’in karşısına çıkar.

Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş’ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

FOX TV MAHKUM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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