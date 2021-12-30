FOX TV Mahkum 4. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle

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Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı’yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat’ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış’ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış’ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha’nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…

FOX TV MAHKUM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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