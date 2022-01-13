Çoğu dizinin ara verdiği sırada yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Mahkum'un 5. bölümü merakla bekleniyor. Esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Mahkum 5. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV MAHKUM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ali’den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat’ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre’ye düşer.

Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda’nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali’nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali’ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali’yi köşe bucak aramaya koyulurlar…

FOX TV MAHKUM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE