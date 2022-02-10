Ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Mahkum 9. bölümüyle FOX TV izleyicisinin karşısına çıktı. Suçsuzluğunu kanıtlamak isteyen ve kızını bulmak isteyen savcı Fırat, zorlu bir sürece adım atmıştır. Onu birçok problem beklemektedir. Dizinin bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Mahkum 9. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Hikayeyi baştan yazmanın vakti geldi. Nazlı hamlesiyle Fırat’a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış’ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Kızını Barış’a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

FOX TV MAHKUM 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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