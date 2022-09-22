FOX TV Mahkum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Mahkum final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?​​​​​​​

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Mahkum dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Mahkum final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

MAHKUM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? MAHKUM FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın oynadığı dizinin reytinglerde istenilen düzeyde olmaması ile dizinin geleceği hakkında olumsuz beklentiler içine girildi. Bu kapsamda dizi yakın zamanda final yapabilir.

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MAHKUM KONUSU

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

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MAHKUM SON BÖLÜM ÖZET

Fırat, yaşadığı son olaydan sonra Barış’ın oluşturduğu organizasyonun tehlike boyutunu bir kez daha görür. Toplumda daha fazla etkisi artmadan bir an önce bu hasta ruhların yakalanması gerekmektedir. Bir yandan öfkesini dizginlemeye çalışırken bir yandan da ekip arkadaşlarıyla birlikte akıl yürütmeye başlar. Barışlar insanlara nasıl bir mesaj vermenin peşindedir?

Yaptığı eylemlerle Fırat’a istediği dersi verdiğine inanan Barış, öte tarafta mahkum ordusundaki karışıklıklarla ilgilenmeye başlar. Mutlak itaatin olduğu bu düzende ufak çatlaklar oluşur. Kendi iç karışıklıklarını yönetirken sıradaki eylemini tasarlamaya başlar. Hem Büge’ye hem de diğer insanlara armağan edeceği bu eylem, çok geçmeden Fırat’ın radarına takılır.

Mahkumların yukarıyla bağlantısını çözen Fırat, okları Dadaloğlu’na çevirir. Kurulan bu aykırı düzeni yıkmaya çalışırken, hastalığı ilerlemeden bu savaştan galip çıkabilecek midir?