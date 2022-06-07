Senden Daha Güzel dizisi 7 Haziran 2022 Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Efsun karakterine Cemre Baysel, Emir karakterine ise Burak Çelik hayat verirken yaz aylarının sevilen dizisi olmayı amaçlayan dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Senden Daha Güzel 1. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel ilk bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir.

Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

FOX TV SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ OYUNCULARI

Cemre Baysel

Burak Çelik

Ebru Cündübeyoğlu

Berat Yenilmez

Sevinç Erbulak

Cihan Ercan

Gözde Kaya

Tuğçe Kumral

Anıl Çelik

Merve Şen

Aziz Caner

Bahar Süer

Sena Çakır

Yunus Eski

Ozan Kaya Oktu

Beril Kolcu

Cem Kurtoğlu