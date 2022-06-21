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FOX TV Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube

FOX'un yeni dizisi Senden Daha Güzel 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir’in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube

İlk 2 bölümüyle izleyiciyi kendine sevdiren dizi Senden Daha Güzel yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geldi. Dizinin bu bölümünde Emir ve Kaya’nın Pervin’in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir’in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Emir ve Kaya’nın Pervin’in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır.

FOX TV Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube

Efsun, Emir’in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşerken Serpil de Kaya’nın kendisini aldattığını düşünmeye başlar.

FOX TV Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube

Öte yandan tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Olan bitenden kendini suçlu hisseden Efsun ise Emir'le arasında yaşanacakların henüz farkında değildir. 

FOX TV SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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