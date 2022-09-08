FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Senden Daha Güzel'in final yapacağı söyleniyor. Peki Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? SENDEN DAHA GÜZEL FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Şafak Pekdemir’i buluşturan dizinin ne zaman final yapacağıyla ilgili çeşitli sorular soruluyor. Dizi istenen reytingleri alamayınca erken final kararı alındı.

Bu yaz özellikle Youtube izlenmeleriyle rekor kıran dizi 17 Eylül’de ekrana gelecek 14. bölümüyle ekrana veda edecek.

FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

Dizide; Dermatolog olarak çalışan Efsun (Cemre Baysel), Gaziantep’te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul’a taşınmış ve Türkiye’nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun‘a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun’u İstanbul’a davet eder. Annesini görmek için İstanbul’a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul’un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun’dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir (Burak Çelik) aslında annesinin ortağı Kaya Bey’in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun’un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…

FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?​​​​​​​

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM ÖZET

Emir, Efsun’un gerçekten bir sevgilisi olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Efsun ise Emir’e söylediği yalanı devam ettirmekte zorlanır. Serpil ve Binnur, Sevda ile ilgili daha çok bilgi edinmek için birlikte çalışmaya karar verirler. Sevda’nın hastalığının gerçekliğini sorgulatan şeyler vardır. Herkesin davet edildiği gizemli bir krem firmasının lansmanı ise hiç beklenmeyen olaylara gebe olacaktır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ATV Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm full, tek parça izle | Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle Youtube
ATV Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm full, tek parça izle | Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle Youtube
8 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
8 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Mesut ölüyor mu, ölecek mi? Şevket Çoruh diziden çıkacak mı?
Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Mesut ölüyor mu, ölecek mi? Şevket Çoruh diziden çıkacak mı?
Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor?
Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor?
Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!
Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!
Büyükçekmece'de kontrolden çıkan TIR devrildi! Şoförü kurtarmak için nefes kesen kurtarma operasyonu
Büyükçekmece'de kontrolden çıkan TIR devrildi! Şoförü kurtarmak için nefes kesen kurtarma operasyonu
Yaşa bağlı değil, aniden gelişiyor! Saçlarınızın bir anda beyazlamasının bir nedeni var: Marie Antoinette Sendromu
Yaşa bağlı değil, aniden gelişiyor! Saçlarınızın bir anda beyazlamasının bir nedeni var: Marie Antoinette Sendromu
Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! "Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?"
Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! "Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?"
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En az 10 saat su kesintisi yaşanacak! İşte suyun kesileceği o ilçeler...
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En az 10 saat su kesintisi yaşanacak! İşte suyun kesileceği o ilçeler...
MSB duyurdu! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! 8 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Aşırı işlenmiş gıdaları çok fazla tüketenler dikkat! Yeni araştırmalar hiç iyi sonuçlar vermiyor!
Aşırı işlenmiş gıdaları çok fazla tüketenler dikkat! Yeni araştırmalar hiç iyi sonuçlar vermiyor!
Diyanet'in ihraç ettiği Fatma Yavuz "Allah rızası için" LGBT haklarını savunuyormuş!
Diyanet'in ihraç ettiği Fatma Yavuz "Allah rızası için" LGBT haklarını savunuyormuş!