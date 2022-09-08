FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?​​​​​​​

FOX TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? SENDEN DAHA GÜZEL FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Şafak Pekdemir’i buluşturan dizinin ne zaman final yapacağıyla ilgili çeşitli sorular soruluyor. Dizi istenen reytingleri alamayınca erken final kararı alındı.

Bu yaz özellikle Youtube izlenmeleriyle rekor kıran dizi 17 Eylül’de ekrana gelecek 14. bölümüyle ekrana veda edecek.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU

Dizide; Dermatolog olarak çalışan Efsun (Cemre Baysel), Gaziantep’te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul’a taşınmış ve Türkiye’nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun‘a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun’u İstanbul’a davet eder. Annesini görmek için İstanbul’a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul’un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun’dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir (Burak Çelik) aslında annesinin ortağı Kaya Bey’in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun’un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…

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SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM ÖZET

Emir, Efsun’un gerçekten bir sevgilisi olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Efsun ise Emir’e söylediği yalanı devam ettirmekte zorlanır. Serpil ve Binnur, Sevda ile ilgili daha çok bilgi edinmek için birlikte çalışmaya karar verirler. Sevda’nın hastalığının gerçekliğini sorgulatan şeyler vardır. Herkesin davet edildiği gizemli bir krem firmasının lansmanı ise hiç beklenmeyen olaylara gebe olacaktır.