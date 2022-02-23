Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Son Nefesime Kadar dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi merak edenler için haberimizde FOX TV Son Nefesime Kadar 1. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV SON NEFESİME KADAR 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SON NEFESİME KADAR İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan’la karşılaşır.

Ferzan, Ejder’in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner.

Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyelde bir suçludur Ejder…

Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır.

Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder’i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecektir…

FOX TV SON NEFESİME KADAR 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SON NEFESİME KADAR İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE