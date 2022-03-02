Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan Son Nefesime Kadar 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Diziyi izlemek isteyenler için FOX TV Son Nefesime Kadar 2. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV SON NEFESİME KADAR 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.

Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.

Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır…

FOX TV SON NEFESİME KADAR 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE