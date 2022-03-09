Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisinin 3. bölümünde Ejder’in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan’ı kurtarır. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Son Nefesime Kadar 3. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mihri, Sevda’nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder’in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan’ı kurtarır.

Ejder’le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri’nin ilk işi Ejder’i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder’in peşini bırakmaya niyetli değildir.

Ejder’in bu kez de Umut’u kaçırması Mihri’yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut’u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

FOX TV SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE