FOX TV ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Son Nefesime Kadar dizisinin final bölümünde Ferzan’ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat’a yıkmaya çalışmakla itham eder. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Son Nefesime Kadar 5. bölüm final full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV SON NEFESİME KADAR 5. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ferzan, Mihri’ye Vedat’ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan’ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır. Ferzan’ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat’a yıkmaya çalışmakla itham eder.

Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat’ı takip etmeye başlar. Vedat’ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası’nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır. Durumu hemen Mihri’ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.

FOX TV SON NEFESİME KADAR 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE