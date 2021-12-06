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  3. FOX TV sunucusu Gülbin Tosun'un dili sürçtü! Ne yazık ki dedi, son anda düzeltti

FOX TV sunucusu Gülbin Tosun'un dili sürçtü! Ne yazık ki dedi, son anda düzeltti

FOX TV sunucusu Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'te gerçekleştirdiği miting öncesi bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen bombalı düzeneğin tespit edilmesine yönelik haberi sunarken dil sürçmesi yaşadı. Tosun, " Ne yazık ki" dedikten sonra ifadesini düzelterek," Neyse ki o bomba imha edildi" dedi.

FOX TV'de cumartesi ve pazar günleri saat 19.00'da başlayan FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'un yaşadığı dil sürçmesi sosyal medyada gündem oldu. Sunucu Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te gerçekleştirilen mitinge giden bir polis memurunun aracını altına konan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının tespit edilmesinin ardından imha edilmesine yönelik haberi sunarken dil sürçmesi yaşadı. 

"NE YAZIK Kİ"

Tosun'un söz konusu haberi sunarken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programında görevli bir polis memurunun aracının altına düzenlenmiş bir bomba düzeneği bulundu. Ne yazık ki" dedikten sonra hatasının farkına varan Tosun," Neyse ki o bomba patlamadan imha edildi" ifadesini kullandı. 

FOX TV sunucusu Gülbin Tosun'un dili sürçtü! Ne yazık ki dedi, son anda düzelttiFOX TV sunucusu Gülbin Tosun'un dili sürçtü! Ne yazık ki dedi, son anda düzelttiFOX TV sunucusu Gülbin Tosun'un dili sürçtü! Ne yazık ki dedi, son anda düzeltti

 

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