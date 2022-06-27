Senaryosunu Yekta Torun’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği Tozlu Yaka dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV Tozlu Yaka 1. bölüm full, tek parça izle | Tozlu Yaka son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV TOZLU YAKA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TOZLU YAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.

Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.

Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır. Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.

FOX TV TOZLU YAKA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TOZLU YAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE