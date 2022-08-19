FOX TV Tozlu Yaka dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Tozlu Yaka final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Tozlu Yaka'nın final yapacağı söyleniyor. Peki Tozlu Yaka dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

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FOX TV Tozlu Yaka dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Tozlu Yaka final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Genç oyuncular ile birlikte usta isimlerin bir arada yer aldığı, FOX TV ekranlarında yayınlanan Tozlu Yaka dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Tozlu Yaka dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Tozlu Yaka final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

TOZLU YAKA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? TOZLU YAKA FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kaan Miraç Sezen, Can Bartu Aslan, Serra Pirinç, Ulvi Kahyaoğlu ve Ecem Çalhan'ın başrolde oynadığı dizinin ne zaman final yapacağıyla ilgili çeşitli sorular soruluyor. Öncelikle dizinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde final yapması beklenmemekte. Nedeni ise güzel reytinglere sahip olduğu görülüyor. Tüm bu gelişmelerin dışında ise reytingleri beklentileri karşılamaz ise Ekim ayında yayın hayatına veda edebilir.

Dizinin 25 bölümlük senaryosu beğenilir ve ilgi çekerse Ocak 2023'te yeni bir sözleşme yapılabilir. Bu da dizinin çok daha fazla ekrana gelebileceği anlamına geliyor. Fox TV dizisiyle ilgili merak edilenleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

FOX TV Tozlu Yaka dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Tozlu Yaka final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

TOZLU YAKA KONUSU

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka’ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

FOX TV Tozlu Yaka dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Tozlu Yaka final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?​​​​​​​

TOZLU YAKA SON BÖLÜM ÖZET

Cemre’ye yapılan haksızlık Ali ve arkadaşları kadar Berk’in de çok pişman olmasına neden olur. Herkes yaptığı hatayı telafi etme derdindeyken Ali ve Berk’e uyarı niteliğinde bir başka gizemli mesaj daha gelir. Ancak bu defa bu gizemli kişinin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır Ali.

Kenan’ın evinde Vefa’ya ait anahtarlığı bulan Derya’nın şüpheleri ise had safhadadır. Gençlere bu durumu anlatamadığı için tek destekçisi Önder’den yardım ister. Kenan’ın konser gecesine dair sakladıkları olduğuna inanıyorlardır ve bunu kanıtlamak için harekete geçerler.

Tüm bu kaosun ve gizemin içinde yeşeren aşklar, yeni arkadaşlıklar ve biten dostluklar ile yeni başlangıçların ilk adımı da atılmış olur.

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