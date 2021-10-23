Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar'ın başrollerinde olduğu Yalancılar ve Mumları dizisi reyting mücadelesine son vererek 5. bölümde final yapıyor. Dizinin finaline bir bölüm kala neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Yalancılar ve Mumları 4. bölüm canlı izle | Yalancılar ve Mumları 4. bölüm full, tek parça izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV YALANCILAR VE MUMLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLE | YALANCILAR VE MUMLARI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

Yalancılar ve Mumları dizisinin 4. bölümünde Gülcan’ın, Engin’in fotoğrafına baba demesi Elif’in şüphelerini iyice artırır ancak Şerife ile yüzleşince öğrendiği gerçekler tahmin ettiğinden de acıdır. Sumru da aniden hastalanınca Elif’in hayatı tamamen kararır. Engin, Elif’in hayatına o karanlıktan bir ışık gibi yeniden doğar fakat Elif bunun başına açacağı beladan bihaberdir.

Fuat, babasını kurtardıktan sonra Ceyda ile araları ısınmış olmaya başlasa da Ceyda babasını son bir macera için bakımevinden kaçırdıktan sonra ikisinin arası yine gerilir.

Metin’den evinde bile kaçamayan Meliha, sonunda ona gerçekleri anlatmaya karar verir. Artık Meliha’nın geleceği Metin’in ağzından çıkacak tek bir cümleye bağlıdır.

Şebnem, tanık olduklarından sonra Hasan’ı terk eder ve Hasan ne kadar diretse de ona geri dönmeye niyeti yoktur.

FOX TV YALANCILAR VE MUMLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLE

YALANCILAR VE MUMLARI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?