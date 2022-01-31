Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde FOX TV Yasak Elma 129. bölüm canlı, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

FOX TV YASAK ELMA 129. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur.

Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir.

Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

FOX TV YASAK ELMA 129. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE