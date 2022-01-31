Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünde entrikalar ve şoke eden olay yaşanmaya devam etmektedir. Heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için FOX TV Yasak Elma 129. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle haberimizde...

FOX TV YASAK ELMA 129. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur.

Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir.

Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

YASAK ELME 129.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE