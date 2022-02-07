FOX TV'nin en sevilen dizilerinden Yasak Elma'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanacak.. Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanacak bölümüne Kumru'nun hamileliği damga vuruyor. Dizinin heyecan dolu bölümünü full, tek parça olarak izlemek isteyenler için FOX TV Yasak Elma 130. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV YASAK ELMA 130. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Çağatay Ender’in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz.

Herkes için kilit isim olan Sami’nin oğlu Ekin’e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır.

Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşmasına mani olamaz…

FOX TV YASAK ELMA 130. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE