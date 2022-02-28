Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, pazartesi akşamları FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma 133. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Yıldız, Doğan’ın gözüne girebilmek için Kumru’yu eve döndüren kişi olmak istiyor. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Yasak Elma 133. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV YASAK ELMA 133. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi’nin evinde yaşamaya başlar.

Yıldız ise Doğan’ın gözüne girebilmek için Kumru’yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.

Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız’ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

YASAK ELMA 133. BÖLÜM I İZLE

FOX TV YASAK ELMA

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE