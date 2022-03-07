Medyapım imzalı, FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin son bölümünde; Handan, Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir… 134. bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Yasak Elma 134. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV YASAK ELMA 134. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir…

FOX TV YASAK ELMA 134. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE