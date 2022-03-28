FOX TV Yasak Elma 136. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube

Medyapım imzalı, Yasak Elma dizisinin 136. bölümünde Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 136. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV YASAK ELMA 136. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yıldız, Doğan’a evet diyecekken, Doğan’ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.

Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur.

Handan’ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.

FOX TV YASAK ELMA 136. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE