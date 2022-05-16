Yasak Elma'nın yeni bölümü merak ediliyor. Kumru ve Ekin’in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Yasak Elma 142. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV YASAK ELMA 142. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kumru ve Ekin’in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler.

Yıldız, Kumru’dan kurtulacağı için seviniyordur.

Ekin ve Çağatay’ın ise Doğan için başka planları vardır.

FOX TV YASAK ELMA 142. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE