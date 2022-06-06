Yasak Elma 145. bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümü ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak edenler ve kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Yasak Elma 145. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV YASAK ELMA 145. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Handan’ın yeni ortak olması, Yıldız ve Ender’i şaşkına çevirir. Handan bundan sonra Yıldız ve Ender’e kök söktürmeye kararlıdır. Çağatay olan bitenin arkasında Doğan’ın olduğunu anlayarak ona ağır bir darbe indirmenin hazırlığını yapar.

FOX TV YASAK ELMA 145. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE