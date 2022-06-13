Yasak Elma dizisi 13 Haziran Pazartesi akşamı sezona ara verdi. Diziseverler bu bölümü heyecanla bekledi. İzlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Yasak Elma 146. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Yasak Elma sezon finali izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV YASAK ELMA 146. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

FOX TV YASAK ELMA 146. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE