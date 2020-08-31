FOX TV Yayın akışı | 1 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 1 Eylül Salı yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 1 Eylül Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 1 Eylül Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj