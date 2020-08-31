Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!Tuğçe Kandemir kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?TV8 yayın akışı | 1 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?Esenyurt karıştı! Adres sordular meydan dayağı yedilerEvde pizza yapımı | Evde pizza nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 1 Eylül SalıFOX TV Yayın akışı | 1 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 1 Eylül Salı yayın akışıTelafi eğitim nasıl olacak? Telafi eğitim programı belli oldu mu?31 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. FOX TV Yayın akışı | 1 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV Yayın akışı | 1 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 1 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 1 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 1 Eylül Salı yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 1 Eylül Salı  FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 1 Eylül Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT