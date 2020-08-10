FOX TV Yayın akışı | 10 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

10 Ağustos Pazartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 10 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

10 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım