FOX TV Yayın akışı | 14 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?

14 Ağustos FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. 14 Ağustos Cuma günü FOX TV yayın akışında en çok dikkat çeken 'Bay Yanlış' dizisi oldu. Baş rollerinde Özge Gürel ve Can Yaman yer aldığı eğlenceli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki 14 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var? FOX TV Yayın akışı...

14 AĞUSTOS CUMA FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Bay Yanlış

BAY YANLIŞ FRAGMAN

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?