FOX TV Yayın akışı | 14 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Birbirinden iddialı dizi ve programlarla izleyicilerin takipte olduğu FOX TV'de bugün 'Yaparsın Aşkım' yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki 14 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
14 Ağustos FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. 14 Ağustos Cuma günü FOX TV yayın akışında en çok dikkat çeken 'Bay Yanlış' dizisi oldu. Baş rollerinde Özge Gürel ve Can Yaman yer aldığı eğlenceli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki 14 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var? FOX TV Yayın akışı...
14 AĞUSTOS CUMA FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Bay Yanlış
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Bay Yanlış
BAY YANLIŞ FRAGMAN
Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?