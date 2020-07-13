FOX TV Yayın akışı | 14 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?

14 Temmuz FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. 14 Temmuz Salı günü FOX TV yayın akışında en çok dikkat çeken 'Ali Kundilli 2' filmi oldu. Peki 14 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var? FOX TV Yayın akışı

14 TEMMUZ SALI FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Bizim Hikaye

13:30 Sen Çal Kapımı

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Ali Kundilli '2'

ALİ KUNDİLLİ 2 FİLMİ KONUSU

Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Filmi beyazperdeye taşıyan olan yapımcı ise "Recep İvedik" ve "Fetih 1453" gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Faruk Aksoy.

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini büyük bir heyecanla beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali’den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirir. İlknur çocuğunu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul’da değil, Ali’nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy’de doğurmak ister. Yola koyulan ekip yepyeni maceralara atılır. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.

ALİ KUNDİLLİ 2 OYUNCULARI

Ali Kundilli 2 filmi oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin, Ayşegül Atik, Emre Mutlu, ve Gülnihal Demir yer alıyor.