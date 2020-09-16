FOX TV Yayın akışı | 17 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 17 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 17 Eylül Perşembe yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 17 Eylül Perşembe FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 17 Eylül 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Zümrüdüanka
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN