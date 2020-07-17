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  3. FOX TV Yayın akışı | 18 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV Yayın akışı | 18 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 18 Temmuz Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 18 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?

18 Temmuz Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 18 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var? FOX TV Yayın akışı...

18 TEMMUZ CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

22:30 Bay Yanlış

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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