FOX TV Yayın akışı | 19 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 19 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 19 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 19 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Zümrüdüanka
13:45 Bay Yanlış
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka