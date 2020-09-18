FOX TV Yayın akışı | 19 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 19 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 19 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 19 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Zümrüdüanka

13:45 Bay Yanlış

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka