FOX TV Yayın akışı | 19 Temmuz Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var?

19 Temmuz Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. 19 Temmuz Pazar günü FOX TV yayın akışında en çok dikkat çeken 'Bay Yanlış' dizisi oldu. Baş rollerinde Özge Gürel ve Can Yaman yer aldığı eğlenceli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki 19 Temmuz Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var? FOX TV Yayın akışı...

19 TEMMUZ PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Bay Yanlış

13.30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım

22:30 Bay Yanlış

00.15 Sen Çal Kapımı

02.45 Her Yerde Sen

04.30 Kadın