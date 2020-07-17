FOX TV Yayın akışı | 19 Temmuz Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Birbirinden iddialı dizi ve programlarla izleyicilerin takipte olduğu FOX TV'de bugün 'Yaparsın Aşkım' yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki 19 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
19 Temmuz Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. 19 Temmuz Pazar günü FOX TV yayın akışında en çok dikkat çeken 'Bay Yanlış' dizisi oldu. Baş rollerinde Özge Gürel ve Can Yaman yer aldığı eğlenceli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki 19 Temmuz Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var? FOX TV Yayın akışı...
19 TEMMUZ PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Bay Yanlış
13.30 Şevkat Yerimdar
16.15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
22:30 Bay Yanlış
00.15 Sen Çal Kapımı
02.45 Her Yerde Sen
04.30 Kadın
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