FOX TV Yayın akışı | 2 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 2 Eylül Çarşamba yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 2 Eylül Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 2 Eylül Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

Sen Çal Kapımı 8. Bölüm 2. Fragmanı